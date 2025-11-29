Що таке IOQ WALLET

Токеноміка iOQ Wallet (IOQ WALLET) Дізнайтеся ключову інформацію про iOQ Wallet (IOQ WALLET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни iOQ Wallet (IOQ WALLET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iOQ Wallet (IOQ WALLET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 589,36K Загальна пропозиція: $ 989,82M Циркуляційна пропозиція: $ 989,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 589,36K Історичний максимум: $ 0,00239233 Історичний мінімум: $ 0,00047586 Поточна ціна: $ 0,00059542

Інформація iOQ Wallet (IOQ WALLET) Офіційний вебсайт: https://ioq.app/

Токеноміка iOQ Wallet (IOQ WALLET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iOQ Wallet (IOQ WALLET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IOQ WALLET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IOQ WALLET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IOQ WALLET, досліджуйте ціну токена IOQ WALLET в реальному часі!

