Інформація щодо ціни iOQ Wallet (IOQ WALLET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00239233$ 0,00239233 $ 0,00239233 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,45% Зміна ціни (1 дн.) +1,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27%

Актуальна ціна iOQ Wallet (IOQ WALLET) становить --. За останні 24 години IOQ WALLET торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IOQ WALLET становить $ 0,00239233, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IOQ WALLET змінився на -0,45% за останню годину, +1,43% за 24 години та на -6,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Ринкова капіталізація $ 961,01K$ 961,01K $ 961,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 961,01K$ 961,01K $ 961,01K Циркуляційне постачання 989,82M 989,82M 989,82M Загальна пропозиція 989 816 393,1250675 989 816 393,1250675 989 816 393,1250675

Поточна ринкова капіталізація iOQ Wallet — $ 961,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IOQ WALLET — 989,82M, зі загальною пропозицією 989816393.1250675. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 961,01K.