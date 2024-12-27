Сьогоднішня ціна Iona by Virtuals (IONA)

Поточна ціна Iona by Virtuals (IONA) сьогодні становить 0.00713059 USD з ринковою капіталізацією $ 7.13M USD. Ціна IONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iona by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 891.14K USD

- зміна ціни Iona by Virtuals протягом дня — +18.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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