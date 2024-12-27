Ціна Iona by Virtuals (IONA)
Поточна ціна Iona by Virtuals (IONA) сьогодні становить 0.00713059 USD з ринковою капіталізацією $ 7.13M USD. Ціна IONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iona by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 891.14K USD
- зміна ціни Iona by Virtuals протягом дня — +18.13%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iona by Virtuals до USD становила $ +0.00109421.
За останні 30 днів зміна ціни Iona by Virtuals до USD становила $ +0.0352708566.
За останні 60 днів зміна ціни Iona by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Iona by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00109421
|+18.13%
|30 днів
|$ +0.0352708566
|+494.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Iona by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.74%
+18.13%
+316.77%
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