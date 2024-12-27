Сьогоднішня ціна Ion (ION)

Поточна ціна Ion (ION) сьогодні становить 290.15 USD з ринковою капіталізацією $ 6.17M USD. Ціна ION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26K USD

- зміна ціни Ion протягом дня — +8.16%

- циркуляційна пропозиція – 21.29K USD

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