Ціна Ion (ION)
Поточна ціна Ion (ION) сьогодні становить 290.15 USD з ринковою капіталізацією $ 6.17M USD. Ціна ION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26K USD
- зміна ціни Ion протягом дня — +8.16%
- циркуляційна пропозиція – 21.29K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ion до USD становила $ +21.9.
За останні 30 днів зміна ціни Ion до USD становила $ +79.4098188100.
За останні 60 днів зміна ціни Ion до USD становила $ +254.2426318250.
За останні 90 днів зміна ціни Ion до USD становила $ +25.42914540900133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +21.9
|+8.16%
|30 днів
|$ +79.4098188100
|+27.37%
|60 днів
|$ +254.2426318250
|+87.62%
|90 днів
|$ +25.42914540900133
|+9.61%
Останній аналіз цін Ion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.77%
+8.16%
+3.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK
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