Ціна ioETH (IOETH)
Поточна ціна ioETH (IOETH) сьогодні становить 3,250.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ioETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.51K USD
- зміна ціни ioETH протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ioETH до USD становила $ +9.01.
За останні 30 днів зміна ціни ioETH до USD становила $ -54.8478179550.
За останні 60 днів зміна ціни ioETH до USD становила $ -103.2352075350.
За останні 90 днів зміна ціни ioETH до USD становила $ +617.400105772173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +9.01
|+0.28%
|30 днів
|$ -54.8478179550
|-1.68%
|60 днів
|$ -103.2352075350
|-3.17%
|90 днів
|$ +617.400105772173
|+23.45%
Останній аналіз цін ioETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+0.28%
+1.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ioETH is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.
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