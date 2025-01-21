Сьогоднішня ціна ioETH (IOETH)

Поточна ціна ioETH (IOETH) сьогодні становить 3,250.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ioETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.51K USD

- зміна ціни ioETH протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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