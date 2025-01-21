Ціна ioBUSD (IOBUSD)
Поточна ціна ioBUSD (IOBUSD) сьогодні становить 0.992065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ioBUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 466.54 USD
- зміна ціни ioBUSD протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ioBUSD до USD становила $ +0.0125012.
За останні 30 днів зміна ціни ioBUSD до USD становила $ +0.0152957573.
За останні 60 днів зміна ціни ioBUSD до USD становила $ -0.0085006081.
За останні 90 днів зміна ціни ioBUSD до USD становила $ +0.0007400010786681.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0125012
|+1.28%
|30 днів
|$ +0.0152957573
|+1.54%
|60 днів
|$ -0.0085006081
|-0.85%
|90 днів
|$ +0.0007400010786681
|+0.07%
Останній аналіз цін ioBUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+1.28%
-2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ioBUSD is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
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