Ціна INX Token (INX)
Поточна ціна INX Token (INX) сьогодні становить 0.219991 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INX Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD
- зміна ціни INX Token протягом дня — +4.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INX Token до USD становила $ +0.00998935.
За останні 30 днів зміна ціни INX Token до USD становила $ +0.0347064181.
За останні 60 днів зміна ціни INX Token до USD становила $ +0.0824748018.
За останні 90 днів зміна ціни INX Token до USD становила $ -0.0300500764531176.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00998935
|+4.76%
|30 днів
|$ +0.0347064181
|+15.78%
|60 днів
|$ +0.0824748018
|+37.49%
|90 днів
|$ -0.0300500764531176
|-12.01%
Останній аналіз цін INX Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.76%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first SEC-registered security token to IPO on the blockchain. The INX Token has both security and utility characteristics. As a security, token holders receive an annual 40% distribution of any positive net operating cash flow. As utility tokens will be used to pay for trading fees on the crypto trading platform. The public offering of the INX Token was registered under the Securities Act of 1933 and, in such registration, the INX Token is deemed to be an “equity security” under relevant SEC rules and regulations. The company’s Full F-1 prospectus and periodic reports are publicly available on the SEC’s system, and on the company’s website, in accordance with US federal securities laws.
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