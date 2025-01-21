Сьогоднішня ціна INX Token (INX)

Поточна ціна INX Token (INX) сьогодні становить 0.219991 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INX Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD

- зміна ціни INX Token протягом дня — +4.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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