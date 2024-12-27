Сьогоднішня ціна INVITE Token (INVITE)

Поточна ціна INVITE Token (INVITE) сьогодні становить 0.00531996 USD з ринковою капіталізацією $ 266.00K USD. Ціна INVITE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INVITE Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.06K USD

- зміна ціни INVITE Token протягом дня — -1.03%

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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