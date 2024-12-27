Ціна INVITE Token (INVITE)
Поточна ціна INVITE Token (INVITE) сьогодні становить 0.00531996 USD з ринковою капіталізацією $ 266.00K USD. Ціна INVITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INVITE Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.06K USD
- зміна ціни INVITE Token протягом дня — -1.03%
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INVITE Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INVITE Token до USD становила $ -0.0009664750.
За останні 60 днів зміна ціни INVITE Token до USD становила $ -0.0010946360.
За останні 90 днів зміна ціни INVITE Token до USD становила $ -0.00178966692105161.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.03%
|30 днів
|$ -0.0009664750
|-18.16%
|60 днів
|$ -0.0010946360
|-20.57%
|90 днів
|$ -0.00178966692105161
|-25.17%
Останній аналіз цін INVITE Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
-1.03%
-13.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.
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