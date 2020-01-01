Токеноміка Invisible Cat (KIETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Invisible Cat (KIETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Invisible Cat (KIETH) The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Офіційний вебсайт: https://www.kiethonsol.wtf/ Купити KIETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Invisible Cat (KIETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Invisible Cat (KIETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80,40K $ 80,40K $ 80,40K Загальна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Циркуляційна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 80,40K $ 80,40K $ 80,40K Історичний максимум: $ 0,00648379 $ 0,00648379 $ 0,00648379 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Invisible Cat (KIETH)

Токеноміка Invisible Cat (KIETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Invisible Cat (KIETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIETH, досліджуйте ціну токена KIETH в реальному часі!

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