Токеноміка Invinos (VINOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Invinos (VINOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Invinos (VINOS) The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. Офіційний вебсайт: https://invinos.com Купити VINOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Invinos (VINOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Invinos (VINOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,18K $ 14,18K $ 14,18K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,18K $ 14,18K $ 14,18K Історичний максимум: $ 0,03413643 $ 0,03413643 $ 0,03413643 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014183 $ 0,00014183 $ 0,00014183 Дізнайтеся більше про ціну Invinos (VINOS)

Токеноміка Invinos (VINOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Invinos (VINOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VINOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VINOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VINOS, досліджуйте ціну токена VINOS в реальному часі!

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