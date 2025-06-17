Сьогоднішня ціна Invinos (VINOS)

Поточна ціна Invinos (VINOS) сьогодні становить 0,00874452 USD з ринковою капіталізацією $ 828,81K USD. Ціна VINOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Invinos:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Invinos протягом дня — -56,51%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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