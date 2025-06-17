Ціна Invinos (VINOS)
Поточна ціна Invinos (VINOS) сьогодні становить 0,00874452 USD з ринковою капіталізацією $ 828,81K USD. Ціна VINOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Invinos:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Invinos протягом дня — -56,51%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Invinos до USD становила $ -0,01136415451596141.
За останні 30 днів зміна ціни Invinos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Invinos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Invinos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,01136415451596141
|-56,51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Invinos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-22,53%
-56,51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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