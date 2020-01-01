Токеноміка INVIFY AI (INVIFY) Дізнайтеся ключову інформацію про INVIFY AI (INVIFY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація INVIFY AI (INVIFY) Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Офіційний вебсайт: https://invify.ai Whitepaper: https://invify.ai/whitepaper.html Купити INVIFY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни INVIFY AI (INVIFY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена INVIFY AI (INVIFY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,62K $ 3,62K $ 3,62K Загальна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M Циркуляційна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,62K $ 3,62K $ 3,62K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну INVIFY AI (INVIFY)

Токеноміка INVIFY AI (INVIFY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки INVIFY AI (INVIFY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INVIFY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INVIFY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INVIFY, досліджуйте ціну токена INVIFY в реальному часі!

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