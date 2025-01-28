Сьогоднішня ціна INVIFY AI (INVIFY)

Поточна ціна INVIFY AI (INVIFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 288.67K USD. Ціна INVIFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INVIFY AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.73K USD

- зміна ціни INVIFY AI протягом дня — +33.64%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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