Сьогоднішня ціна Investor Brand Network Ai

Поточна ціна Investor Brand Network Ai (IBNAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IBNAI до USD становить $ 0 за IBNAI.

Investor Brand Network Ai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 564 829, з циркуляційною пропозицією у 1,00B IBNAI. Протягом останніх 24 годин IBNAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IBNAI змінився на -0,32% за останню годину та на -15,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,37K.

Ринкова інформація щодо Investor Brand Network Ai (IBNAI)

Ринкова капіталізація $ 564,83K$ 564,83K $ 564,83K Обсяг (за 24 год) $ 2,37K$ 2,37K $ 2,37K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 564,83K$ 564,83K $ 564,83K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Investor Brand Network Ai — $ 564,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,37K. Циркуляційна пропозиція IBNAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 564,83K.