Ціна Investin (IVN)
Поточна ціна Investin (IVN) сьогодні становить 0.17231 USD з ринковою капіталізацією $ 504.87K USD. Ціна IVN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Investin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63 USD
- зміна ціни Investin протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 2.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Investin до USD становила $ -0.000471641047763.
За останні 30 днів зміна ціни Investin до USD становила $ -0.0386086056.
За останні 60 днів зміна ціни Investin до USD становила $ +0.0039328895.
За останні 90 днів зміна ціни Investin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000471641047763
|-0.27%
|30 днів
|$ -0.0386086056
|-22.40%
|60 днів
|$ +0.0039328895
|+2.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Investin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
-0.27%
+3.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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