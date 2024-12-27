Сьогоднішня ціна Investin (IVN)

Поточна ціна Investin (IVN) сьогодні становить 0.17231 USD з ринковою капіталізацією $ 504.87K USD. Ціна IVN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Investin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63 USD

- зміна ціни Investin протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 2.93M USD

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