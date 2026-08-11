Сьогоднішня ціна Invest Zone

Поточна ціна Invest Zone (IVFUN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IVFUN до USD становить $ 0 за IVFUN.

Invest Zone наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140,953, з циркуляційною пропозицією у 1.00B IVFUN. Протягом останніх 24 годин IVFUN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0425846, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IVFUN змінився на -- за останню годину та на +0.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21.21.

Ринкова інформація щодо Invest Zone (IVFUN)

Ринкова капіталізація $ 140.95K$ 140.95K $ 140.95K Обсяг (за 24 год) $ 21.21$ 21.21 $ 21.21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140.95K$ 140.95K $ 140.95K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Invest Zone — $ 140.95K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21.21. Циркуляційна пропозиція IVFUN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140.95K.