Актуальна ціна INVEST TO EARN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INVEST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INVEST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна INVEST TO EARN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INVEST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INVEST на MEXC вже зараз.

Докладніше про INVEST

Інформація про ціну INVEST

Офіційний вебсайт INVEST

Токеноміка INVEST

Прогноз ціни INVEST

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип INVEST TO EARN

Ціна INVEST TO EARN (INVEST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 INVEST до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни INVEST TO EARN (INVEST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни INVEST TO EARN (INVEST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна INVEST TO EARN (INVEST) становить --. За останні 24 години INVEST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INVEST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INVEST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо INVEST TO EARN (INVEST)

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

--
----

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

949,79M
949,79M 949,79M

949 791 601,53
949 791 601,53 949 791 601,53

Поточна ринкова капіталізація INVEST TO EARN — $ 9,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INVEST — 949,79M, зі загальною пропозицією 949791601.53. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,50K.

Історія ціни INVEST TO EARN (INVEST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INVEST TO EARN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INVEST TO EARN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INVEST TO EARN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INVEST TO EARN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-1,24%
60 днів$ 0-1,24%
90 днів$ 0--

Що таке INVEST TO EARN (INVEST)

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс INVEST TO EARN (INVEST)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни INVEST TO EARN (USD)

Скільки коштуватиме INVEST TO EARN (INVEST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів INVEST TO EARN (INVEST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо INVEST TO EARN.

Перегляньте прогноз ціни INVEST TO EARN вже зараз!

INVEST до місцевих валют

Токеноміка INVEST TO EARN (INVEST)

Розуміння токеноміки INVEST TO EARN (INVEST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена INVEST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про INVEST TO EARN (INVEST)

Скільки сьогодні коштує INVEST TO EARN (INVEST)?
Актуальна ціна INVEST у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна INVEST до USD?
Поточна ціна INVEST до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація INVEST TO EARN?
Ринкова капіталізація INVEST — $ 9,50K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція INVEST?
Циркуляційна пропозиція INVEST — 949,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) INVEST?
INVEST досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) INVEST?
Історична мінімальна ціна INVEST становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі INVEST?
Актуальний обсяг торгівлі INVEST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна INVEST цього року?
INVEST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни INVEST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для INVEST TO EARN (INVEST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 972,21
$110 972,21$110 972,21

+0,96%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,01
$3 942,01$3 942,01

+1,68%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02999
$0,02999$0,02999

+499,80%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,33
$191,33$191,33

+0,16%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9804
$19,9804$19,9804

+29,58%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 942,01
$3 942,01$3 942,01

+1,68%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 972,21
$110 972,21$110 972,21

+0,96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,33
$191,33$191,33

+0,16%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4469
$2,4469$2,4469

+1,57%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,49
$1 125,49$1 125,49

-0,39%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,736
$7,736$7,736

+93,40%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3778
$0,3778$0,3778

+277,80%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3820
$0,3820$0,3820

+282,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000536
$0,00000536$0,00000536

+201,12%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000900
$0,0000000000000000000900$0,0000000000000000000900

+125,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,91
$48,91$48,91

+98,49%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6424
$0,6424$0,6424

+90,84%