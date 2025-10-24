Інформація щодо ціни INVEST TO EARN (INVEST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна INVEST TO EARN (INVEST) становить --. За останні 24 години INVEST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INVEST становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INVEST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо INVEST TO EARN (INVEST)

Ринкова капіталізація $ 9,50K$ 9,50K $ 9,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,50K$ 9,50K $ 9,50K Циркуляційне постачання 949,79M 949,79M 949,79M Загальна пропозиція 949 791 601,53 949 791 601,53 949 791 601,53

Поточна ринкова капіталізація INVEST TO EARN — $ 9,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INVEST — 949,79M, зі загальною пропозицією 949791601.53. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,50K.