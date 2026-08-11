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Поточна ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund сьогодні становить 11.17 USD. Ринкова капіталізація USTB становить 952,015,397 USD. Відстежуйте оновлення цін USTB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund сьогодні становить 11.17 USD. Ринкова капіталізація USTB становить 952,015,397 USD. Відстежуйте оновлення цін USTB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USTB до USD:

$11.17
$11.17$11.17
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:29:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Поточна ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) сьогодні становить $ 11.17, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USTB до USD становить $ 11.17 за USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 952,015,397, з циркуляційною пропозицією у 85.22M USTB. Протягом останніх 24 годин USTB торгувався між $ 11.17 (мінімум) та $ 11.17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11.17, тоді як історичний мінімум — $ 10.29.

У короткостроковій динаміці USTB змінився на 0.00% за останню годину та на +0.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

$ 952.02M
$ 952.02M$ 952.02M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 952.02M
$ 952.02M$ 952.02M

85.22M
85.22M 85.22M

85,218,995.146957
85,218,995.146957 85,218,995.146957

Поточна ринкова капіталізація Invesco Short Duration US Government Securities Fund — $ 952.02M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція USTB — 85.22M, зі загальною пропозицією 85218995.146957. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 952.02M.

Історія ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 11.17
$ 11.17$ 11.17
Мін. за 24 год
$ 11.17
$ 11.17$ 11.17
Макс. за 24 год

$ 11.17
$ 11.17$ 11.17

$ 11.17
$ 11.17$ 11.17

$ 11.17
$ 11.17$ 11.17

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

0.00%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

Історія ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund до USD становила $ +0.001086.
За останні 30 днів зміна ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund до USD становила $ +0.0310548340.
За останні 60 днів зміна ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund до USD становила $ +0.0610116570.
За останні 90 днів зміна ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund до USD становила $ -0.001399.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.001086+0.01%
30 днів$ +0.0310548340+0.28%
60 днів$ +0.0610116570+0.55%
90 днів$ -0.001399-0.00%

Прогноз ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Прогноз ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USTB у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Invesco Short Duration US Government Securities Fund у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни USTB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Invesco Short Duration US Government Securities Fund.

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Ресурс Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Яка зараз ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund?

Invesco Short Duration US Government Securities Fund торгується по ₴492.2534780255280000, що відображає зміну ціни на 0.00% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг USTB?

З ринковою капіталізацією ₴41954600743.69774530480000, USTB займає #68 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Invesco Short Duration US Government Securities Fund генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість USTB?

На відкритому ринку обігується 85218995.146957 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Invesco Short Duration US Government Securities Fund коливався між ₴492.2534780255280000 та ₴492.2534780255280000, що відображає щоденну волатильність.

Як Invesco Short Duration US Government Securities Fund порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴492.2534780255280000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на USTB?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Superstate Ecosystem,Tokenized Treasuries, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться USTB у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:29:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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