Сьогоднішня ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund

Поточна ціна Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) сьогодні становить $ 11.17, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USTB до USD становить $ 11.17 за USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 952,015,397, з циркуляційною пропозицією у 85.22M USTB. Протягом останніх 24 годин USTB торгувався між $ 11.17 (мінімум) та $ 11.17 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11.17, тоді як історичний мінімум — $ 10.29.

У короткостроковій динаміці USTB змінився на 0.00% за останню годину та на +0.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

Ринкова капіталізація $ 952.02M$ 952.02M $ 952.02M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 952.02M$ 952.02M $ 952.02M Циркуляційне постачання 85.22M 85.22M 85.22M Загальна пропозиція 85,218,995.146957 85,218,995.146957 85,218,995.146957

Поточна ринкова капіталізація Invesco Short Duration US Government Securities Fund — $ 952.02M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція USTB — 85.22M, зі загальною пропозицією 85218995.146957. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 952.02M.