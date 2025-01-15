Ціна Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ)
Поточна ціна Invesco QQQ Trust Defichain (DQQQ) сьогодні становить 23.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DQQQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Invesco QQQ Trust Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Invesco QQQ Trust Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Invesco QQQ Trust Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Invesco QQQ Trust Defichain до USD становила $ +5.1663042720.
За останні 60 днів зміна ціни Invesco QQQ Trust Defichain до USD становила $ -18.5360165880.
За останні 90 днів зміна ціни Invesco QQQ Trust Defichain до USD становила $ -17.33438292211858.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +5.1663042720
|+21.63%
|60 днів
|$ -18.5360165880
|-77.62%
|90 днів
|$ -17.33438292211858
|-42.05%
Останній аналіз цін Invesco QQQ Trust Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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