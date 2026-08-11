Сьогоднішня ціна Inverse USD

Поточна ціна Inverse USD (INVUSD) сьогодні становить $ 0,989083, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INVUSD до USD становить $ 0,989083 за INVUSD.

Inverse USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 99 863, з циркуляційною пропозицією у 100,96K INVUSD. Протягом останніх 24 годин INVUSD торгувався між $ 0,98839 (мінімум) та $ 0,99402 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,998941, тоді як історичний мінімум — $ 0,704859.

У короткостроковій динаміці INVUSD змінився на -- за останню годину та на -0,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,23K.

Ринкова інформація щодо Inverse USD (INVUSD)

Ринкова капіталізація $ 99,86K$ 99,86K $ 99,86K Обсяг (за 24 год) $ 10,23K$ 10,23K $ 10,23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,86K$ 99,86K $ 99,86K Циркуляційне постачання 100,96K 100,96K 100,96K Загальна пропозиція 100 964,8174935956 100 964,8174935956 100 964,8174935956

Поточна ринкова капіталізація Inverse USD — $ 99,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,23K. Циркуляційна пропозиція INVUSD — 100,96K, зі загальною пропозицією 100964.8174935956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,86K.