Сьогоднішня ціна Inverse Finance

Поточна ціна Inverse Finance (INV) сьогодні становить $ 8,65, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INV до USD становить $ 8,65 за INV.

Inverse Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 142 369, з циркуляційною пропозицією у 710,03K INV. Протягом останніх 24 годин INV торгувався між $ 8,29 (мінімум) та $ 8,76 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 075,09, тоді як історичний мінімум — $ 8,29.

У короткостроковій динаміці INV змінився на +0,19% за останню годину та на -12,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,51K.

Ринкова інформація щодо Inverse Finance (INV)

Ринкова капіталізація $ 6,14M$ 6,14M $ 6,14M Обсяг (за 24 год) $ 18,51K$ 18,51K $ 18,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,29M$ 6,29M $ 6,29M Циркуляційне постачання 710,03K 710,03K 710,03K Загальна пропозиція 727 000,0 727 000,0 727 000,0

Поточна ринкова капіталізація Inverse Finance — $ 6,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,51K. Циркуляційна пропозиція INV — 710,03K, зі загальною пропозицією 727000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,29M.