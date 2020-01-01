Токеноміка Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Дізнайтеся ключову інформацію про Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volatility built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality pioneered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Inverse Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the inverse of the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql Офіційний вебсайт: https://volmex.finance/ Купити IETHV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,53K $ 2,53K $ 2,53K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 432,67K $ 432,67K $ 432,67K Історичний максимум: $ 203,53 $ 203,53 $ 203,53 Історичний мінімум: $ 6,43 $ 6,43 $ 6,43 Поточна ціна: $ 171,22 $ 171,22 $ 171,22 Дізнайтеся більше про ціну Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV)

Токеноміка Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IETHV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IETHV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IETHV, досліджуйте ціну токена IETHV в реальному часі!

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