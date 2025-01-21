Сьогоднішня ціна Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV)

Поточна ціна Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) сьогодні становить 168.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IETHV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inverse Ethereum Volatility Index Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.73 USD

- зміна ціни Inverse Ethereum Volatility Index Token протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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