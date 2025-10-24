Інформація щодо ціни Invariant (INVT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00103824 $ 0,00103824 $ 0,00103824 Мін. за 24 год $ 0,00108255 $ 0,00108255 $ 0,00108255 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00103824$ 0,00103824 $ 0,00103824 Макс. за 24 год $ 0,00108255$ 0,00108255 $ 0,00108255 Рекордний максимум $ 0,00238396$ 0,00238396 $ 0,00238396 Найнижча ціна $ 0,00084935$ 0,00084935 $ 0,00084935 Зміна ціни (за 1 год) -3,33% Зміна ціни (1 дн.) -1,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,53%

Актуальна ціна Invariant (INVT) становить $0,00103827. За останні 24 години INVT торгувався між мінімумом у $ 0,00103824 і максимумом у $ 0,00108255, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INVT становить $ 0,00238396, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00084935.

Що стосується короткострокових результатів, то INVT змінився на -3,33% за останню годину, -1,73% за 24 години та на -4,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Invariant (INVT)

Ринкова капіталізація $ 41,79K$ 41,79K $ 41,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 190,12K$ 190,12K $ 190,12K Циркуляційне постачання 39,56M 39,56M 39,56M Загальна пропозиція 180 000 000,0 180 000 000,0 180 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Invariant — $ 41,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INVT — 39,56M, зі загальною пропозицією 180000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 190,12K.