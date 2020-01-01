Токеноміка Inuko Finance (INUKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Inuko Finance (INUKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inuko Finance (INUKO) Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction. Офіційний вебсайт: https://www.inuko.finance Купити INUKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inuko Finance (INUKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inuko Finance (INUKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 46,91K $ 46,91K $ 46,91K Загальна пропозиція: $ 2,95M $ 2,95M $ 2,95M Циркуляційна пропозиція: $ 2,95M $ 2,95M $ 2,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 46,91K $ 46,91K $ 46,91K Історичний максимум: $ 0,550696 $ 0,550696 $ 0,550696 Історичний мінімум: $ 0,01559886 $ 0,01559886 $ 0,01559886 Поточна ціна: $ 0,01587644 $ 0,01587644 $ 0,01587644 Дізнайтеся більше про ціну Inuko Finance (INUKO)

Токеноміка Inuko Finance (INUKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inuko Finance (INUKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INUKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INUKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INUKO, досліджуйте ціну токена INUKO в реальному часі!

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