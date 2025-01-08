Сьогоднішня ціна Inuko Finance (INUKO)

Поточна ціна Inuko Finance (INUKO) сьогодні становить 0.01593979 USD з ринковою капіталізацією $ 92.93K USD. Ціна INUKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inuko Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.02 USD

- зміна ціни Inuko Finance протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 5.83M USD

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