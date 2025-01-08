Ціна Inuko Finance (INUKO)
Поточна ціна Inuko Finance (INUKO) сьогодні становить 0.01593979 USD з ринковою капіталізацією $ 92.93K USD. Ціна INUKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inuko Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.02 USD
- зміна ціни Inuko Finance протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 5.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inuko Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inuko Finance до USD становила $ -0.0001791058.
За останні 60 днів зміна ціни Inuko Finance до USD становила $ -0.0003287916.
За останні 90 днів зміна ціни Inuko Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ -0.0001791058
|-1.12%
|60 днів
|$ -0.0003287916
|-2.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inuko Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.11%
-0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.
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