Інформація щодо ціни Inuki (INUKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,19% Зміна ціни (1 дн.) -0,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,94%

Актуальна ціна Inuki (INUKI) становить --. За останні 24 години INUKI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INUKI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INUKI змінився на -0,19% за останню годину, -0,18% за 24 години та на +5,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Inuki (INUKI)

Ринкова капіталізація $ 8,83K$ 8,83K $ 8,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,83K$ 8,83K $ 8,83K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 776 937,543793 999 776 937,543793 999 776 937,543793

Поточна ринкова капіталізація Inuki — $ 8,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INUKI — 999,78M, зі загальною пропозицією 999776937.543793. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,83K.