Сьогоднішня ціна INUGAMES (INU)

Поточна ціна INUGAMES (INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 218.84K USD. Ціна INU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INUGAMES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD

- зміна ціни INUGAMES протягом дня — -5.92%

- циркуляційна пропозиція – 983.05M USD

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