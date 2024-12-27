Ціна INUGAMES (INU)
Поточна ціна INUGAMES (INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 218.84K USD. Ціна INU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності INUGAMES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD
- зміна ціни INUGAMES протягом дня — -5.92%
- циркуляційна пропозиція – 983.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INUGAMES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INUGAMES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни INUGAMES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни INUGAMES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін INUGAMES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-5.92%
-20.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INUGAMES: Meme Gaming Superstars We build play-to-earn crypto meme games, driven by our community feedback. By bringing together enthusiast players, developers, designers and investors, we build games that our community really wants to play, while rewarding and growing the value of every participant in this ecosystem. We already released our first game, ShibaIsland.io, a PVP Coin Battle game. Our next game "Elon Raids Mars" is on the making and has entered pre-launch phase. In the roadmap we have also "Meme Wars" game upcoming, a PVP Battle Royale where you fight quick PVP battles using your favorite meme character.
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