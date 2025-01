Що таке Inu on ETH ( INU)

INU is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. Its mission is to give back to the crypto community, give to charity. INU Token is a very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. At INU, we believe in bringing joy and excitement to the ETH network. Our mission is to create a vibrant and inclusive community where members can unleash their creativity, share positive vibes, and ride the crypto wave together.

Ресурс Inu on ETH (INU) Офіційний вебсайт