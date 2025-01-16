Ціна Inu on ETH (INU)
Поточна ціна Inu on ETH (INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inu on ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.51 USD
- зміна ціни Inu on ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inu on ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inu on ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inu on ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inu on ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-18.08%
|60 днів
|$ 0
|+24.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inu on ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INU is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. Its mission is to give back to the crypto community, give to charity. INU Token is a very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. At INU, we believe in bringing joy and excitement to the ETH network. Our mission is to create a vibrant and inclusive community where members can unleash their creativity, share positive vibes, and ride the crypto wave together.
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