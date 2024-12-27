Сьогоднішня ціна Inu Inu (INUINU)

Поточна ціна Inu Inu (INUINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 896.30K USD. Ціна INUINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inu Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17K USD

- зміна ціни Inu Inu протягом дня — +4.76%

- циркуляційна пропозиція – 465.22T USD

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