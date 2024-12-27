Ціна Inu Inu (INUINU)
Поточна ціна Inu Inu (INUINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 896.30K USD. Ціна INUINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inu Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17K USD
- зміна ціни Inu Inu протягом дня — +4.76%
- циркуляційна пропозиція – 465.22T USD
Отримуйте оновлення цін INUINU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни INUINU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inu Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Inu Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Inu Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Inu Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.76%
|30 днів
|$ 0
|+6.42%
|60 днів
|$ 0
|+53.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Inu Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+4.76%
-10.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 INUINU до AUD
A$--
|1 INUINU до GBP
￡--
|1 INUINU до EUR
€--
|1 INUINU до USD
$--
|1 INUINU до MYR
RM--
|1 INUINU до TRY
₺--
|1 INUINU до JPY
¥--
|1 INUINU до RUB
₽--
|1 INUINU до INR
₹--
|1 INUINU до IDR
Rp--
|1 INUINU до PHP
₱--
|1 INUINU до EGP
￡E.--
|1 INUINU до BRL
R$--
|1 INUINU до CAD
C$--
|1 INUINU до BDT
৳--
|1 INUINU до NGN
₦--
|1 INUINU до UAH
₴--
|1 INUINU до VES
Bs--
|1 INUINU до PKR
Rs--
|1 INUINU до KZT
₸--
|1 INUINU до THB
฿--
|1 INUINU до TWD
NT$--
|1 INUINU до CHF
Fr--
|1 INUINU до HKD
HK$--
|1 INUINU до MAD
.د.م--