Сьогоднішня ціна INU (INU)

Поточна ціна INU (INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 583.64K USD. Ціна INU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності INU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22K USD

- зміна ціни INU протягом дня — -8.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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