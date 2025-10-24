Актуальна ціна Introvert Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INTROVERT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INTROVERT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Introvert Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INTROVERT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INTROVERT на MEXC вже зараз.

Докладніше про INTROVERT

Інформація про ціну INTROVERT

Офіційний вебсайт INTROVERT

Токеноміка INTROVERT

Прогноз ціни INTROVERT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Introvert Coin

Ціна Introvert Coin (INTROVERT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 INTROVERT до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Introvert Coin (INTROVERT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:46:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00183675
$ 0,00183675$ 0,00183675

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5,11%

+5,11%

Актуальна ціна Introvert Coin (INTROVERT) становить --. За останні 24 години INTROVERT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INTROVERT становить $ 0,00183675, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INTROVERT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Introvert Coin (INTROVERT)

$ 7,52K
$ 7,52K$ 7,52K

--
----

$ 7,52K
$ 7,52K$ 7,52K

999,43M
999,43M 999,43M

999 433 632,631301
999 433 632,631301 999 433 632,631301

Поточна ринкова капіталізація Introvert Coin — $ 7,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INTROVERT — 999,43M, зі загальною пропозицією 999433632.631301. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,52K.

Історія ціни Introvert Coin (INTROVERT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Introvert Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Introvert Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Introvert Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Introvert Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-18,85%
60 днів$ 0-11,40%
90 днів$ 0--

Що таке Introvert Coin (INTROVERT)

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Introvert Coin (INTROVERT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Introvert Coin (USD)

Скільки коштуватиме Introvert Coin (INTROVERT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Introvert Coin (INTROVERT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Introvert Coin.

Перегляньте прогноз ціни Introvert Coin вже зараз!

INTROVERT до місцевих валют

Токеноміка Introvert Coin (INTROVERT)

Розуміння токеноміки Introvert Coin (INTROVERT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена INTROVERT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Introvert Coin (INTROVERT)

Скільки сьогодні коштує Introvert Coin (INTROVERT)?
Актуальна ціна INTROVERT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна INTROVERT до USD?
Поточна ціна INTROVERT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Introvert Coin?
Ринкова капіталізація INTROVERT — $ 7,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція INTROVERT?
Циркуляційна пропозиція INTROVERT — 999,43M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) INTROVERT?
INTROVERT досяг історичної максимальної ціни у 0,00183675 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) INTROVERT?
Історична мінімальна ціна INTROVERT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі INTROVERT?
Актуальний обсяг торгівлі INTROVERT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна INTROVERT цього року?
INTROVERT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни INTROVERT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:46:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Introvert Coin (INTROVERT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 942,00
$110 942,00$110 942,00

+0,93%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 941,02
$3 941,02$3 941,02

+1,65%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02999
$0,02999$0,02999

+499,80%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,33
$191,33$191,33

+0,16%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9804
$19,9804$19,9804

+29,58%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 941,02
$3 941,02$3 941,02

+1,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 942,00
$110 942,00$110 942,00

+0,93%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,33
$191,33$191,33

+0,16%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4453
$2,4453$2,4453

+1,51%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,11
$1 125,11$1 125,11

-0,42%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,736
$7,736$7,736

+93,40%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3773
$0,3773$0,3773

+277,30%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3800
$0,3800$0,3800

+280,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000560
$0,00000560$0,00000560

+214,60%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000900
$0,0000000000000000000900$0,0000000000000000000900

+125,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,06
$49,06$49,06

+99,10%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6443
$0,6443$0,6443

+91,41%