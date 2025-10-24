Інформація щодо ціни Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00183675$ 0,00183675 $ 0,00183675 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +5,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,11%

Актуальна ціна Introvert Coin (INTROVERT) становить --. За останні 24 години INTROVERT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INTROVERT становить $ 0,00183675, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то INTROVERT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Introvert Coin (INTROVERT)

Ринкова капіталізація $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,52K$ 7,52K $ 7,52K Циркуляційне постачання 999,43M 999,43M 999,43M Загальна пропозиція 999 433 632,631301 999 433 632,631301 999 433 632,631301

Поточна ринкова капіталізація Introvert Coin — $ 7,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INTROVERT — 999,43M, зі загальною пропозицією 999433632.631301. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,52K.