Ціна Interstellar Domain Order (IDO)
Поточна ціна Interstellar Domain Order (IDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Interstellar Domain Order:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.49 USD
- зміна ціни Interstellar Domain Order протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Interstellar Domain Order до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Interstellar Domain Order до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Interstellar Domain Order до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Interstellar Domain Order до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|-3.78%
|60 днів
|$ 0
|+9.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Interstellar Domain Order: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+0.21%
+0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IDO is a DAO-based metaverse landing ecology
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