Сьогоднішня ціна Interport Token (ITP)

Поточна ціна Interport Token (ITP) сьогодні становить 0.03284212 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна ITP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Interport Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD

- зміна ціни Interport Token протягом дня — -2.61%

- циркуляційна пропозиція – 33.62M USD

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