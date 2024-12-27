Ціна Interport Token (ITP)
Поточна ціна Interport Token (ITP) сьогодні становить 0.03284212 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна ITP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Interport Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Interport Token протягом дня — -2.61%
- циркуляційна пропозиція – 33.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Interport Token до USD становила $ -0.00088201095721446.
За останні 30 днів зміна ціни Interport Token до USD становила $ -0.0101359551.
За останні 60 днів зміна ціни Interport Token до USD становила $ -0.0121479586.
За останні 90 днів зміна ціни Interport Token до USD становила $ -0.03584897148847903.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00088201095721446
|-2.61%
|30 днів
|$ -0.0101359551
|-30.86%
|60 днів
|$ -0.0121479586
|-36.98%
|90 днів
|$ -0.03584897148847903
|-52.18%
Останній аналіз цін Interport Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-2.61%
+9.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
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