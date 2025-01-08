Ціна Internxt (INXT)
Поточна ціна Internxt (INXT) сьогодні становить 0.086947 USD з ринковою капіталізацією $ 97.32K USD. Ціна INXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Internxt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.48 USD
- зміна ціни Internxt протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Internxt до USD становила $ -0.00718753049171529.
За останні 30 днів зміна ціни Internxt до USD становила $ -0.0215147047.
За останні 60 днів зміна ціни Internxt до USD становила $ -0.0361062285.
За останні 90 днів зміна ціни Internxt до USD становила $ -0.04497480631954378.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00718753049171529
|-7.63%
|30 днів
|$ -0.0215147047
|-24.74%
|60 днів
|$ -0.0361062285
|-41.52%
|90 днів
|$ -0.04497480631954378
|-34.09%
Останній аналіз цін Internxt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.63%
-0.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.
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