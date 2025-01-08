Сьогоднішня ціна Internxt (INXT)

Поточна ціна Internxt (INXT) сьогодні становить 0.086947 USD з ринковою капіталізацією $ 97.32K USD. Ціна INXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Internxt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.48 USD

- зміна ціни Internxt протягом дня — -7.63%

- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD

Отримуйте оновлення цін INXT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни INXT.