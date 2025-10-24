Інформація щодо ціни Internet2 Fund (BETANET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) +9,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +50,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +50,78%

Актуальна ціна Internet2 Fund (BETANET) становить --. За останні 24 години BETANET торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BETANET становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BETANET змінився на -0,56% за останню годину, +9,62% за 24 години та на +50,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Internet2 Fund (BETANET)

Ринкова капіталізація $ 13,40K$ 13,40K $ 13,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,40K$ 13,40K $ 13,40K Циркуляційне постачання 999,12M 999,12M 999,12M Загальна пропозиція 999 122 543,8437691 999 122 543,8437691 999 122 543,8437691

Поточна ринкова капіталізація Internet2 Fund — $ 13,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BETANET — 999,12M, зі загальною пропозицією 999122543.8437691. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,40K.