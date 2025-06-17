Ціна Internet of Intelligence (SN108)
Поточна ціна Internet of Intelligence (SN108) сьогодні становить 0,494486 USD з ринковою капіталізацією $ 36,94K USD. Ціна SN108 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Internet of Intelligence:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Internet of Intelligence протягом дня — -2,89%
- циркуляційна пропозиція – 74,70K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Internet of Intelligence до USD становила $ -0,0147492823238269.
За останні 30 днів зміна ціни Internet of Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Internet of Intelligence до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Internet of Intelligence до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0147492823238269
|-2,89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Internet of Intelligence: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
-2,89%
-29,12%
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