Ціна Internet of Energy Network (IOEN)
Поточна ціна Internet of Energy Network (IOEN) сьогодні становить 0.00243475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Internet of Energy Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.45K USD
- зміна ціни Internet of Energy Network протягом дня — -1.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Internet of Energy Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Internet of Energy Network до USD становила $ -0.0002005642.
За останні 60 днів зміна ціни Internet of Energy Network до USD становила $ -0.0001568317.
За останні 90 днів зміна ціни Internet of Energy Network до USD становила $ -0.000463820093432304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.54%
|30 днів
|$ -0.0002005642
|-8.23%
|60 днів
|$ -0.0001568317
|-6.44%
|90 днів
|$ -0.000463820093432304
|-16.00%
Останній аналіз цін Internet of Energy Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
-1.54%
+17.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain
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