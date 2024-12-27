Сьогоднішня ціна Internet Doge (IDOGE)

Поточна ціна Internet Doge (IDOGE) сьогодні становить 1.79 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна IDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Internet Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.41 USD

- зміна ціни Internet Doge протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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