Ціна Internet Doge (IDOGE)
Поточна ціна Internet Doge (IDOGE) сьогодні становить 1.79 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна IDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Internet Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.41 USD
- зміна ціни Internet Doge протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Internet Doge до USD становила $ +0.00577014.
За останні 30 днів зміна ціни Internet Doge до USD становила $ -0.1990891700.
За останні 60 днів зміна ціни Internet Doge до USD становила $ +0.3566707460.
За останні 90 днів зміна ціни Internet Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00577014
|+0.32%
|30 днів
|$ -0.1990891700
|-11.12%
|60 днів
|$ +0.3566707460
|+19.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Internet Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.50%
+0.32%
+11.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.
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