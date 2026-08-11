Сьогоднішня ціна Internet Capital Memes

Поточна ціна Internet Capital Memes (ICM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ICM до USD становить $ 0 за ICM.

Internet Capital Memes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 003,53, з циркуляційною пропозицією у 990,47M ICM. Протягом останніх 24 годин ICM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00210979, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ICM змінився на -0,13% за останню годину та на +10,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Internet Capital Memes (ICM)

Ринкова капіталізація $ 12,00K$ 12,00K $ 12,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,00K$ 12,00K $ 12,00K Циркуляційне постачання 990,47M 990,47M 990,47M Загальна пропозиція 990 469 383,862771 990 469 383,862771 990 469 383,862771

Поточна ринкова капіталізація Internet Capital Memes — $ 12,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICM — 990,47M, зі загальною пропозицією 990469383.862771. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,00K.