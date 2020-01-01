Токеноміка International Stable Currency (ISC) Дізнайтеся ключову інформацію про International Stable Currency (ISC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація International Stable Currency (ISC) What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Офіційний вебсайт: https://isc.money Whitepaper: https://wp.isc.money/ Купити ISC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни International Stable Currency (ISC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена International Stable Currency (ISC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Загальна пропозиція: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Циркуляційна пропозиція: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,18M $ 2,18M $ 2,18M Історичний максимум: $ 2,04 $ 2,04 $ 2,04 Історичний мінімум: $ 1,53 $ 1,53 $ 1,53 Поточна ціна: $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Дізнайтеся більше про ціну International Stable Currency (ISC)

Токеноміка International Stable Currency (ISC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки International Stable Currency (ISC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISC, досліджуйте ціну токена ISC в реальному часі!

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