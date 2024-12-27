Сьогоднішня ціна International Stable Currency (ISC)

Поточна ціна International Stable Currency (ISC) сьогодні становить 1.81 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна ISC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності International Stable Currency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.88K USD

- зміна ціни International Stable Currency протягом дня — +0.77%

- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD

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