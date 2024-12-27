Ціна International Stable Currency (ISC)
Поточна ціна International Stable Currency (ISC) сьогодні становить 1.81 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна ISC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності International Stable Currency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.88K USD
- зміна ціни International Stable Currency протягом дня — +0.77%
- циркуляційна пропозиція – 1.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни International Stable Currency до USD становила $ +0.01378812.
За останні 30 днів зміна ціни International Stable Currency до USD становила $ -0.0041988380.
За останні 60 днів зміна ціни International Stable Currency до USD становила $ +0.0060273000.
За останні 90 днів зміна ціни International Stable Currency до USD становила $ +0.0082720637936786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01378812
|+0.77%
|30 днів
|$ -0.0041988380
|-0.23%
|60 днів
|$ +0.0060273000
|+0.33%
|90 днів
|$ +0.0082720637936786
|+0.46%
Останній аналіз цін International Stable Currency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.77%
+1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
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