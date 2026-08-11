Сьогоднішня ціна International Rebuilding Trust

Поточна ціна International Rebuilding Trust (IRT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRT до USD становить $ 0 за IRT.

International Rebuilding Trust наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 795,96, з циркуляційною пропозицією у 999,99M IRT. Протягом останніх 24 годин IRT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00707436, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IRT змінився на -- за останню годину та на +9,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо International Rebuilding Trust (IRT)

Ринкова капіталізація $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 986 720,315952 999 986 720,315952 999 986 720,315952

Поточна ринкова капіталізація International Rebuilding Trust — $ 10,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IRT — 999,99M, зі загальною пропозицією 999986720.315952. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,80K.