Токеноміка International Meme Fund (IMF) Дізнайтеся ключову інформацію про International Meme Fund (IMF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Офіційний вебсайт: https://imf.bz Whitepaper: https://docs.imf.bz Купити IMF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни International Meme Fund (IMF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена International Meme Fund (IMF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Загальна пропозиція: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Циркуляційна пропозиція: $ 30.89M $ 30.89M $ 30.89M FDV (повністю розведена вартість): $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Історичний максимум: $ 0.698028 $ 0.698028 $ 0.698028 Історичний мінімум: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Поточна ціна: $ 0.440271 $ 0.440271 $ 0.440271 Дізнайтеся більше про ціну International Meme Fund (IMF)

Токеноміка International Meme Fund (IMF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки International Meme Fund (IMF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMF, досліджуйте ціну токена IMF в реальному часі!

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