Ціна International Meme Fund (IMF)
Поточна ціна International Meme Fund (IMF) сьогодні становить 0.109807 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна IMF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності International Meme Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD
- зміна ціни International Meme Fund протягом дня — -6.64%
- циркуляційна пропозиція – 29.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни International Meme Fund до USD становила $ -0.0078148795437448.
За останні 30 днів зміна ціни International Meme Fund до USD становила $ -0.0142051935.
За останні 60 днів зміна ціни International Meme Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни International Meme Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0078148795437448
|-6.64%
|30 днів
|$ -0.0142051935
|-12.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін International Meme Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.64%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IMF is a MEME ON A MISSION to catalyse a DeFi Renaissance for the Memecoin Supercycle. IMF protocol V1 is a proof of concept that issues MONEY, a $6.9 cryptostable against PEPE, while V2 issuance is against almost any collateral. We recognise the potential in the memecoin supercycle, and believe memes are the perfect GTM, but the core mission—and the very reason we joined this cause—is to unleash the transformative power of permissionless money.
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