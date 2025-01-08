Сьогоднішня ціна International Meme Fund (IMF)

Поточна ціна International Meme Fund (IMF) сьогодні становить 0.109807 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна IMF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності International Meme Fund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD

- зміна ціни International Meme Fund протягом дня — -6.64%

- циркуляційна пропозиція – 29.01M USD

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