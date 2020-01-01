Токеноміка International Klein Blue (IKB) Дізнайтеся ключову інформацію про International Klein Blue (IKB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація International Klein Blue (IKB) IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums. Офіційний вебсайт: https://ikb-token.co/ Купити IKB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни International Klein Blue (IKB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена International Klein Blue (IKB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 164,83K $ 164,83K $ 164,83K Загальна пропозиція: $ 824,68M $ 824,68M $ 824,68M Циркуляційна пропозиція: $ 824,68M $ 824,68M $ 824,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 164,83K $ 164,83K $ 164,83K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019987 $ 0,00019987 $ 0,00019987 Дізнайтеся більше про ціну International Klein Blue (IKB)

Токеноміка International Klein Blue (IKB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки International Klein Blue (IKB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IKB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IKB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IKB, досліджуйте ціну токена IKB в реальному часі!

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