Сьогоднішня ціна International Klein Blue (IKB)

Поточна ціна International Klein Blue (IKB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.29K USD. Ціна IKB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності International Klein Blue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.82 USD

- зміна ціни International Klein Blue протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 824.71M USD

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