Ціна International Klein Blue (IKB)
Поточна ціна International Klein Blue (IKB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.29K USD. Ціна IKB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності International Klein Blue:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.82 USD
- зміна ціни International Klein Blue протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 824.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни International Klein Blue до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни International Klein Blue до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни International Klein Blue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни International Klein Blue до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|-18.17%
|60 днів
|$ 0
|+25.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін International Klein Blue: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+0.56%
+4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.
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