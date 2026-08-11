Сьогоднішня ціна International Business Machines xStock

Поточна ціна International Business Machines xStock (IBMX) сьогодні становить $ 238.38, зі зміною 0.85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IBMX до USD становить $ 238.38 за IBMX.

International Business Machines xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 990,110, з циркуляційною пропозицією у 4.15K IBMX. Протягом останніх 24 годин IBMX торгувався між $ 235.58 (мінімум) та $ 240.61 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 340.56, тоді як історичний мінімум — $ 201.03.

У короткостроковій динаміці IBMX змінився на -- за останню годину та на +6.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 484.00.

Ринкова інформація щодо International Business Machines xStock (IBMX)

Ринкова капіталізація $ 990.11K$ 990.11K $ 990.11K Обсяг (за 24 год) $ 484.00$ 484.00 $ 484.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 76.15M$ 76.15M $ 76.15M Циркуляційне постачання 4.15K 4.15K 4.15K Загальна пропозиція 319,434.4885567324 319,434.4885567324 319,434.4885567324

Поточна ринкова капіталізація International Business Machines xStock — $ 990.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 484.00. Циркуляційна пропозиція IBMX — 4.15K, зі загальною пропозицією 319434.4885567324. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76.15M.