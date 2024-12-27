Ціна Interest Compounding ETH Index (ICETH)
Поточна ціна Interest Compounding ETH Index (ICETH) сьогодні становить 3,824.75 USD з ринковою капіталізацією $ 8.85M USD. Ціна ICETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Interest Compounding ETH Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.14 USD
- зміна ціни Interest Compounding ETH Index протягом дня — -1.49%
- циркуляційна пропозиція – 2.31K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Interest Compounding ETH Index до USD становила $ -57.865079173301.
За останні 30 днів зміна ціни Interest Compounding ETH Index до USD становила $ +15.0136736500.
За останні 60 днів зміна ціни Interest Compounding ETH Index до USD становила $ +1,406.9170761250.
За останні 90 днів зміна ціни Interest Compounding ETH Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -57.865079173301
|-1.49%
|30 днів
|$ +15.0136736500
|+0.39%
|60 днів
|$ +1,406.9170761250
|+36.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Interest Compounding ETH Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-1.49%
+7.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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