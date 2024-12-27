Сьогоднішня ціна Interest Compounding ETH Index (ICETH)

Поточна ціна Interest Compounding ETH Index (ICETH) сьогодні становить 3,824.75 USD з ринковою капіталізацією $ 8.85M USD. Ціна ICETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Interest Compounding ETH Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.14 USD

- зміна ціни Interest Compounding ETH Index протягом дня — -1.49%

- циркуляційна пропозиція – 2.31K USD

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