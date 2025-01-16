Сьогоднішня ціна Interest Bearing ETH (IBETH)

Поточна ціна Interest Bearing ETH (IBETH) сьогодні становить 3,667.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Interest Bearing ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.29 USD

- зміна ціни Interest Bearing ETH протягом дня — +0.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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