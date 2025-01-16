Ціна Interest Bearing ETH (IBETH)
Поточна ціна Interest Bearing ETH (IBETH) сьогодні становить 3,667.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Interest Bearing ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.29 USD
- зміна ціни Interest Bearing ETH протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Interest Bearing ETH до USD становила $ +16.83.
За останні 30 днів зміна ціни Interest Bearing ETH до USD становила $ -513.6223322790.
За останні 60 днів зміна ціни Interest Bearing ETH до USD становила $ +191.1704995620.
За останні 90 днів зміна ціни Interest Bearing ETH до USD становила $ +806.1251192238787.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +16.83
|+0.46%
|30 днів
|$ -513.6223322790
|-14.00%
|60 днів
|$ +191.1704995620
|+5.21%
|90 днів
|$ +806.1251192238787
|+28.18%
Останній аналіз цін Interest Bearing ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.46%
-2.94%
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